ВИДЕО. Как сборная Украины U-19 забила два гола Южной Кореи U-19 в Сеуле
«Сине-желтые» уступили корейцам со счетом 2:4 в 1-м туре международного турнира
10 октября состоялся первый матч юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле.
«Сине-желтые» на старте соревнований уступили сверстникам из Южной Кореи со счетом 2:4.
Два гола в составе украинской команды забили Максим Василец и Сергей Панченко.
Международный турнир U-19. Сеул. 10 октября
Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2 (2:1)
Голы: (11), (44), (62), (79) — Василец (24), Панченко (78).
Украина: Фесюк, Балаба (к), Билокинь (Лысенко, 46), Михавко, Гусев, Ващенко, Михайлов (Янчишин, 61), Деркач (Микитюк, 72), Василец (Годя, 61), Кремчанин (Шамузов, 61), Пономаренко (Панченко, 72).
ГОЛ! 1:1 Василец, 24 мин.
ГОЛ! 3:2 Панченко, 78 мин.
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