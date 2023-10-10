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  4. Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе
ATP
10 октября 2023, 16:57 |
387
2

Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе

Илья в двух партиях справился с австрийцем на челленджере в Словакии

10 октября 2023, 16:57 |
387
2
Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 271) вышел в 1/8 финала челленджера в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах выиграл у Денниса Новака (Австрия, АТР 196) за 1 час и 24 минуты.

АТР челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала

Деннис Новак (Австрия) [Q] – Илья Марченко (Украина) [Q] – 6:7 (6:8), 0:6

Это была вторая встреча теннисистов. Марченко выиграл оба поединка.

Во 2-м раунде основной сетки Илья сыграет против Лукаша Покорны или Максима Кресси.

Отметим, что Марченко успешно преодолел сито квалификации.

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Илья Марченко Деннис Новак ATP Братислава
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
хто редактор сайту???? Марченко зіграє проти Бонзі або Гомбоша!
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