Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе
Илья в двух партиях справился с австрийцем на челленджере в Словакии
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 271) вышел в 1/8 финала челленджера в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала соревнований украинец в двух сетах выиграл у Денниса Новака (Австрия, АТР 196) за 1 час и 24 минуты.
АТР челленджер Братислава. Хард в помещении. 1/16 финала
Деннис Новак (Австрия) [Q] – Илья Марченко (Украина) [Q] – 6:7 (6:8), 0:6
Это была вторая встреча теннисистов. Марченко выиграл оба поединка.
Во 2-м раунде основной сетки Илья сыграет против Лукаша Покорны или Максима Кресси.
Отметим, что Марченко успешно преодолел сито квалификации.
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