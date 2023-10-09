Марченко вышел в основу турнира в Словакии, обыграв россиянина и поляка

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 271) пробился в основную сетку челленджера в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде отбора украинец в двух сетах переиграл россиянина Евгения Карловского (АТР 474).

В финале квалификации Илья в двух партиях разобрался с Кацпером Жуком (Польша, АТР 301).

В 1/16 финала основной сетки челленджера Марченко сыграет против Дениса Новака (Австрия, ATP 196).

АТР челленджер Братислава. Хард в помещении

Первый раунд квалификации. 8 октября

Илья Марченко (Украина) – Евгений Карловский – 6:2, 7:6 (10:8)

Финал квалификации. 9 октября

Илья Марченко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) – 7:5, 7:5