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  4. Марченко вышел в основу турнира в Словакии, обыграв россиянина и поляка
ATP
09 октября 2023, 18:39 | Обновлено 09 октября 2023, 18:41
131
0

Марченко вышел в основу турнира в Словакии, обыграв россиянина и поляка

Илья выиграл у Евгения Карловского и Кацпера Жука в квалификационных матчах

09 октября 2023, 18:39 | Обновлено 09 октября 2023, 18:41
131
0
Марченко вышел в основу турнира в Словакии, обыграв россиянина и поляка
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 271) пробился в основную сетку челленджера в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде отбора украинец в двух сетах переиграл россиянина Евгения Карловского (АТР 474).

В финале квалификации Илья в двух партиях разобрался с Кацпером Жуком (Польша, АТР 301).

В 1/16 финала основной сетки челленджера Марченко сыграет против Дениса Новака (Австрия, ATP 196).

АТР челленджер Братислава. Хард в помещении

Первый раунд квалификации. 8 октября

Илья Марченко (Украина) – Евгений Карловский – 6:2, 7:6 (10:8)

Финал квалификации. 9 октября

Илья Марченко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) – 7:5, 7:5

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Источник Sport.ua
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