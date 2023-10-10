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Англия
10 октября 2023, 16:46 | Обновлено 10 октября 2023, 16:48
337
0

Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры

Михаил опубликовал сторис в своем Instagram

10 октября 2023, 16:46 | Обновлено 10 октября 2023, 16:48
337
0
Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

10 октября бельгийский футболист Эден Азар объявил о завершении карьеры в 32 года.

Последним клубом Азара является мадридский «Реал», однако известным бельгиец стал благодаря выступлениям за лондонский «Челси».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик в своем Instagram опубликовал сториз, где отреагировал на решение Эдена завершить карьеру:

«What a player», – написал Мудрик.

С июля 2023 года Эден находился в статусе свободного агента, ведь после завершения контракта с «Реалом» не смог найти себе новый клуб. Предложения были, но Азар не сильно хотел возвращаться в футбол.

ФОТО. Хватило 2 слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры

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Михаил Мудрик Эден Азар завершение карьеры Челси
Источник Sport.ua
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