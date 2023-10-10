Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры

10 октября бельгийский футболист Эден Азар объявил о завершении карьеры в 32 года.

Последним клубом Азара является мадридский «Реал», однако известным бельгиец стал благодаря выступлениям за лондонский «Челси».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик в своем Instagram опубликовал сториз, где отреагировал на решение Эдена завершить карьеру:

«What a player», – написал Мудрик.

С июля 2023 года Эден находился в статусе свободного агента, ведь после завершения контракта с «Реалом» не смог найти себе новый клуб. Предложения были, но Азар не сильно хотел возвращаться в футбол.

ФОТО. Хватило 2 слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры