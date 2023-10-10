Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
Михаил опубликовал сторис в своем Instagram
10 октября бельгийский футболист Эден Азар объявил о завершении карьеры в 32 года.
Последним клубом Азара является мадридский «Реал», однако известным бельгиец стал благодаря выступлениям за лондонский «Челси».
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик в своем Instagram опубликовал сториз, где отреагировал на решение Эдена завершить карьеру:
«What a player», – написал Мудрик.
С июля 2023 года Эден находился в статусе свободного агента, ведь после завершения контракта с «Реалом» не смог найти себе новый клуб. Предложения были, но Азар не сильно хотел возвращаться в футбол.
ФОТО. Хватило 2 слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
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