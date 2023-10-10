МОУРИНЬО: «Существует антимоуриньонизм. А моуриньонизм – это стиль жизни»
Португалец – о своих хейтерах и поклонниках
Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо признал тот факт, что есть люди, которым доставляют удовольствие его личные неудачи и проблемы.
«Существует антимоуриньонизм. Особенно в Риме, где есть два клуба. Моуриньонизма придерживаются люди, которые знают, чего я добился. Антимоуриньонизма придерживаются люди, которые все время радуются, когда «Рома» не выигрывает трофеи и не добивается успехов в Европе. Они веселятся на радио, и это нормально.
Антимоуриньонизм продается, моуриньонизм – это стиль жизни. Я говорю это потому, что вижу людей на улицах, во всех точках мира, которые идентифицируют себя со мной и с моим образом жизни», – заявил 60-летний Моуриньо.
Напомним, ранее Жозе Моуриньо тепло отозвался об итальянском специалисте Клаудио Раньери и победе его «Лестера» в чемпионате Англии сезона-2015/2016.
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