Жозе МОУРИНЬО: «Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо тепло отозвался об итальянском специалисте Клаудио Раньери и победе его «Лестера» в чемпионате Англии сезона-2015/2016.

«Он джентльмен. Я продолжаю утверждать, что он совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл титул много раз. Но ему достался особенный.

Когда ты моложе и находишься в пылу борьбы, то можешь совершать поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Я думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и Раньери – один из тех, кого я в футболе действительно уважаю. Я отношусь к нему с большим уважением и восхищаюсь им. Я считаю его своим другом в мире футбола», – заявил Моуриньо.

Как известно, в минувший уик-энд в 8-м туре Серии А «Рома» Моуриньо разгромили «Кальяри» под руководством Раньери со счетом 4:1.