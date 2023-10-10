Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мы в сборной Англии больше не боимся говорить об этом»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем порассуждал о долгосрочных целях в составе национальной команды.

20-летний игрок признался, что намерен сделать все для того, чтобы родоначальники футбола в ближайшей перспективе стали обладателями престижного трофея

«Моя цель на ближайшие 12 месяцев в сборной Англии будет такой же, как и в течение следующих 10-15 лет: попытаться выиграть крупные турниры.

Думаю, мы не можем прятаться от этих слов. Мы были близки на нескольких последних турнирах. Оглядываясь назад, теперь мы говорим: «Ах да, было приятно, но теперь нужно смотреть на вещи реалистичнее...» Я не вижу в этом смысла. Нужно использовать опыт, полученный на предыдущих турнирах, чтобы двигаться дальше и привезти домой трофеи.

Это общая цель, к которой мы стремимся, и мы больше не боимся говорить об этом. В последние несколько лет мы старались скрывать это ожидание, чтобы неудача не выглядела провалом. Мы должны быть готовы сказать это, чтобы достичь этого.

Если посмотреть на прогресс, которого мы добились на последних нескольких турнирах, важно, чтобы у нас был такой менталитет, и мы действительно верили, что можем выиграть турнир. Конечно, в какой бы игре мы ни участвовали, мы скромны и не оторваны от земли.

Определенно должна быть вера в то, что мы можем выигрывать трофеи, потому что это то, для чего мы здесь. Сейчас это стандарт нашей команды. В скромном смысле, конечно», – заявил Джуд Беллингем.

Сборная Англии является соперником сборной Украины по отборочной группе Евро-2024. Она в таблице занимает 1-е место с 13 очками после 5 матчей. За ней идут команды Италии, Украины и Северной Македонии, у которых по 7 пунктов.