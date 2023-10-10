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10 октября 2023, 15:07 | Обновлено 10 октября 2023, 15:20
279
0

Южная Корея U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 октября матч 1-го тура турнира Seoul Cup 2023

10 октября 2023, 15:07 | Обновлено 10 октября 2023, 15:20
279
0
Южная Корея U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября в 13:30 в первом матче юношеская сборная Украины U-19 (футболисты старше 2005 года рождения) на международном турнире в корейском Сеуле играет с хозяевами соревнований – командой Южной Кореи U-19.

Далее сине-желтым предстоят матчи против команд Вьетнама и Марокко.

Главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов проводит тренировочный сбор с 7 по 15 октября. 6 октября украинская делегация вылетела из Польши в Южную Корею.

А с 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

Южная Корея U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия).

Защитники: Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко, Егор Сизонюк (все – «Динамо» Киев), Степан Лысенко (Хайдук, Хорватия), Данил Билоконь (Полесье Житомир).

Полузащитники: Максим Василец, Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин (все – «Динамо» Киев), Евгений Микитюк («Полесье» Житомир), Виталий Михайлов («Минай»), Даниил Ващенко («Александрия»), Максим Деркач («Эшторил») , Португалия), Дияр Шамузов («Абу-Даби», ОАЭ).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Никита Дзень («Полесье» Житомир), Сергей Панченко («Движение» Львов), Дмитрий Годя («Верес» Ровно).

Календар матчей Seoul Cup U‑19

1-й тур, 10.10.2023

  • 10:00. Вьетнам – Марокко – 0:5
  • 13:30. Южная Корея – Украина – 4:2

2-й тур, 12.10.2023

  • 10:00. Вьетнам – Украина
  • 13:30. Южная Корея – Марокко

3-й тур, 15.10.2023

  • 06:30. Украина – Марокко
  • 10:00. Южная Корея – Вьетнам

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Источник Sport.ua
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