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Молодежные турниры
08 октября 2023, 01:43 | Обновлено 08 октября 2023, 01:56
44
0

КУЗНЕЦОВ: «Надо посмотреть перед квалификацией Евро, как выглядит команда»

Тренер сборной Украины U-19 – об участии сборной в товарищеском турнире

08 октября 2023, 01:43 | Обновлено 08 октября 2023, 01:56
44
0
КУЗНЕЦОВ: «Надо посмотреть перед квалификацией Евро, как выглядит команда»
УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от товарищеского турнира в Южной Корее, который продлится до 15 октября и в котором примет участие сборная Украины.

— Олег Владимирович, какие цели вы будете преследовать на этом собрании?

— В последний раз мы собирались полтора года назад, поэтому крайне важно перед стартом в квалификационном раунде чемпионата Европы посмотреть, как выглядит команда, увидеть новичков.

— В списке нет представителей «Шахтера»…

— К сожалению, на этом сборе не будет кандидатов из донецкого клуба, участвовавших в матче Юношеской лиги УЕФА, они физически не успевали приехать. Несмотря на это, ребята в обойме и они будут в расположении сборной перед стартом квалификации Евро.

— Сборная Украины сыграет с командами Южной Кореи, Вьетнама и Марокко. Что знаете о соперниках?

— Информации у нас практически нет — разве что статистика с матчами, голами, составом. Надеюсь, что видеоматериалы по Южной Корее, с которой у нас первый поединок на турнире, будут у нас уже непосредственно на месте. А на Вьетнам и Марокко посмотрим в процессе соревнований, – сказал Кузнецов.

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сборная Украины по футболу U-19 Олег Кузнецов Южная Корея
Источник Украинская ассоциация футбола
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