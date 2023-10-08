КУЗНЕЦОВ: «Надо посмотреть перед квалификацией Евро, как выглядит команда»
Тренер сборной Украины U-19 – об участии сборной в товарищеском турнире
Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от товарищеского турнира в Южной Корее, который продлится до 15 октября и в котором примет участие сборная Украины.
— Олег Владимирович, какие цели вы будете преследовать на этом собрании?
— В последний раз мы собирались полтора года назад, поэтому крайне важно перед стартом в квалификационном раунде чемпионата Европы посмотреть, как выглядит команда, увидеть новичков.
— В списке нет представителей «Шахтера»…
— К сожалению, на этом сборе не будет кандидатов из донецкого клуба, участвовавших в матче Юношеской лиги УЕФА, они физически не успевали приехать. Несмотря на это, ребята в обойме и они будут в расположении сборной перед стартом квалификации Евро.
— Сборная Украины сыграет с командами Южной Кореи, Вьетнама и Марокко. Что знаете о соперниках?
— Информации у нас практически нет — разве что статистика с матчами, голами, составом. Надеюсь, что видеоматериалы по Южной Корее, с которой у нас первый поединок на турнире, будут у нас уже непосредственно на месте. А на Вьетнам и Марокко посмотрим в процессе соревнований, – сказал Кузнецов.
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