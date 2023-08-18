ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины U-19 сыграет на международном турнире в Сеуле

Как ранее сообщал Sport.ua, юношеская сборная Украины U-18/19 (футболисты не старше 2005 года рождения) выступит на международном турнире Seoul Cup в Южной Корее.

Сине-желтые примут участие в турнире в рамках подготовки к отбору Евро-2024 (U-19). Кроме подопечных Олега Кузнецова на соревнованиях в Сеуле планируется выступление команд Южной Кореи, Марокко и Вьетнама. Турнир будет проходить по круговой системе – каждый участник сыграет с другим.

А с 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

Состав квалификационных групп Евро-2024 (U-19)



Группа 1: Франция, Дания, Исландия, Эстония.

Группа 2: Норвегия, Венгрия, Латвия, Гибралтар.

Группа 3: Сербия, Шотландия, Болгария, Андорра.

Группа 4: Италия, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн.

Группа 5: Германия, Польша, Северная Македония, Казахстан.

Группа 6: Испания, Грузия, Кипр, Молдова.

Группа 7: Украина, Словакия, Косово, Мальта.

Группа 8: Турция, Греция, Белоруссия, Литва.

Группа 9: Израиль, Хорватия, Армения, Фарерские острова.

Группа 10: Чехия, Румыния, Финляндия, Сан-Марино.

Группа 11: Нидерланды, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Люксембург.

Группа 12: Англия, Австрия, Уэльс, Черногория.

Группа 13: Ирландия, Бельгия, Словения, Албания.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года.