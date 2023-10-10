Киченок / Никулеску – Гамарра Мартинс / Стефани. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу
10 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против тандема Ингрид Гамарра Мартинс / Луиза Стефани. Начало матча в 13:40 по Киеву.
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В следующем раунде победительница встречи сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).
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