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WTA
10 октября 2023, 13:40 | Обновлено 10 октября 2023, 13:49
32
0

Киченок / Никулеску – Гамарра Мартинс / Стефани. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу

10 октября 2023, 13:40 | Обновлено 10 октября 2023, 13:49
32
0
Киченок / Никулеску – Гамарра Мартинс / Стефани. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

10 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии сразится против тандема Ингрид Гамарра Мартинс / Луиза Стефани. Начало матча в 13:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительница встречи сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).

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Надежда Киченок Моника Никулеску Ингрид Гамарра Мартинс Луиза Стефани
Источник Sport.ua
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