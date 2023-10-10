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  4. Андрей БОРЯЧУК: «После паузы в чемпионате хотим наладить реализацию»
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 13:13 | Обновлено 10 октября 2023, 13:30
137
0

Андрей БОРЯЧУК: «После паузы в чемпионате хотим наладить реализацию»

Нападающий «Металлиста 1925» – о причинах безголевой серии харьковчан

10 октября 2023, 13:13 | Обновлено 10 октября 2023, 13:30
137
0
Андрей БОРЯЧУК: «После паузы в чемпионате хотим наладить реализацию»
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Как стало известно Sport.ua, во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Металлиста 1925» не будут проводить спарринг, а акцентируют внимание на тренировочном процессе.

Нападающий харьковчан Андрей Борячук эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал, почему «Металлисту 1925» не удается забить уже в трех календарных матчах подряд:

«Прежде всего, следует сказать, что у наших последних оппонентов - «Колоса», «Днепра-1» и «Оболони» надежная оборона. Но мы не снимаем с себя вины. Ведь голевые моменты создавали, а вот их реализация - хромала. Значит надо еще больше работать над завершающей стадией атаки. Это хорошо, что сейчас в чемпионате перерыв, будет возможность все проанализировать. Надеюсь, что после возобновления соревнований с прицелом уже все будет в порядке», - сказал Борячук.

Пока что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что в паузе чемпионата «Кривбасс» ожидает приезд легионеров из Ганы.

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Андрей Борячук Металлист 1925 инсайд Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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