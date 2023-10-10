Андрей БОРЯЧУК: «После паузы в чемпионате хотим наладить реализацию»

Как стало известно Sport.ua, во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Металлиста 1925» не будут проводить спарринг, а акцентируют внимание на тренировочном процессе.

Нападающий харьковчан Андрей Борячук эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал, почему «Металлисту 1925» не удается забить уже в трех календарных матчах подряд:

«Прежде всего, следует сказать, что у наших последних оппонентов - «Колоса», «Днепра-1» и «Оболони» надежная оборона. Но мы не снимаем с себя вины. Ведь голевые моменты создавали, а вот их реализация - хромала. Значит надо еще больше работать над завершающей стадией атаки. Это хорошо, что сейчас в чемпионате перерыв, будет возможность все проанализировать. Надеюсь, что после возобновления соревнований с прицелом уже все будет в порядке», - сказал Борячук.

Пока что «Металлист 1925» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что в паузе чемпионата «Кривбасс» ожидает приезд легионеров из Ганы.