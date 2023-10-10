Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером
Испания
10 октября 2023, 11:27 | Обновлено 10 октября 2023, 11:28
367
0

Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером

У Жюля Кунде травма колена

10 октября 2023, 11:27 | Обновлено 10 октября 2023, 11:28
367
0
Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Врачи «Барселоны» провели медобследование защитника команды Жюля Кунде и определили степень сложности его травмы. По информации испанских СМИ, у него растяжение внутренней боковой связки левого колена. Восстановление Кунде займет как минимум месяц.

Это значит, что он пропустит оба матча «Барселоны» в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера». Эти поединки состоятся 25 октября и 7 ноября. Возвращение Кунде возможно в лучшем случае 12 ноября в матче Ла Лиги против «Алавеса».

В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

По теме:
Ямал покинул расположение сборной Испании
Виктор ВАЦКО: «Шахтер прошлым летом хотел вернуть Коваленко»
Ориховский близок к возвращению в строй Колоса
Жюль Кунде Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов травма
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Футбол | 09 октября 2023, 15:30 2
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»
Футбол | 10 октября 2023, 05:41 4
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если о вас говорят легенды, вы на верном пути»

Защитник лондонского «Арсенала» прокомментировал критику в свой адрес

Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Футбол | 09.10.2023, 10:49
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
Футбол | 09.10.2023, 23:55
БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
Вот ведь, Блинд!
Футбол | 09.10.2023, 13:55
Вот ведь, Блинд!
Вот ведь, Блинд!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 2
Теннис
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
08.10.2023, 19:45 3
Футбол
Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины
Дмитрий Ризнык заменил Андрея Лунина в составе сборной Украины
08.10.2023, 14:52 10
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
08.10.2023, 18:58 44
Футбол
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
08.10.2023, 20:45 2
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем