Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером

Врачи «Барселоны» провели медобследование защитника команды Жюля Кунде и определили степень сложности его травмы. По информации испанских СМИ, у него растяжение внутренней боковой связки левого колена. Восстановление Кунде займет как минимум месяц.

Это значит, что он пропустит оба матча «Барселоны» в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера». Эти поединки состоятся 25 октября и 7 ноября. Возвращение Кунде возможно в лучшем случае 12 ноября в матче Ла Лиги против «Алавеса».

В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах.