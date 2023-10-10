Ключевой защитник Барселоны пропустит матчи с Шахтером
У Жюля Кунде травма колена
Врачи «Барселоны» провели медобследование защитника команды Жюля Кунде и определили степень сложности его травмы. По информации испанских СМИ, у него растяжение внутренней боковой связки левого колена. Восстановление Кунде займет как минимум месяц.
Это значит, что он пропустит оба матча «Барселоны» в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера». Эти поединки состоятся 25 октября и 7 ноября. Возвращение Кунде возможно в лучшем случае 12 ноября в матче Ла Лиги против «Алавеса».
В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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