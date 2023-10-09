Очередная травма у Барсы. Жюль Кунде повредил левое колено.

Каталонская «Барселона» в матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу сыграла вничью с «Гранадой» – 2:2.

Не смог провести полный матч основной защитник «сине-гранатовых» француз Жюль Кунде, травмировавший левое колено и вынужденный покинуть поле еще до перерыва. Вскоре Кунде пройдет полное медицинское освидетельствование, чтобы оценить степень его повреждения. По предварительной информации, у защитника растяжения связок левого колена.



Следующий матч «Барселона» проведет 22 октября против «Атлетика» в Ла Лиге, а уже 25 октября в Лиге чемпионов будет противостоять донецкому «Шахтеру».

Ранее, Роберт Левандовски травмировался в матче с «Порту».