Очередная травма у Барсы. Жюль Кунде повредил левое колено.
«Барселона» осталась без своего основного защитника на неопределенный срок
Каталонская «Барселона» в матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу сыграла вничью с «Гранадой» – 2:2.
Не смог провести полный матч основной защитник «сине-гранатовых» француз Жюль Кунде, травмировавший левое колено и вынужденный покинуть поле еще до перерыва. Вскоре Кунде пройдет полное медицинское освидетельствование, чтобы оценить степень его повреждения. По предварительной информации, у защитника растяжения связок левого колена.
Следующий матч «Барселона» проведет 22 октября против «Атлетика» в Ла Лиге, а уже 25 октября в Лиге чемпионов будет противостоять донецкому «Шахтеру».
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