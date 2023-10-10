ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Бразилии возглавил Фламенго
Тите подписал контракт до декабря 2024 года
«Фламенго» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Тите. Контракт с 62-летним бразильским специалистом рассчитан до конца календарного 2024 года.
В тренерский штаб Тите войдут ассистенты Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, тренер по физподготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.
На посту главного тренера «Фламенго» Тите заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен в конце сентября. Предыдущим местом работы Тите была сборная Бразилии, которую он покинул в конце прошлого года после вылета с ЧМ-2022 в четвертьфинале от Хорватии.
He’s here! Welcome, Tite ❤️🖤 pic.twitter.com/DRyw4s5ha9— Flamengo (@Flamengo_en) October 9, 2023
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