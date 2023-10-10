ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Бразилии возглавил Фламенго

«Фламенго» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Тите. Контракт с 62-летним бразильским специалистом рассчитан до конца календарного 2024 года.

В тренерский штаб Тите войдут ассистенты Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, тренер по физподготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.

На посту главного тренера «Фламенго» Тите заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен в конце сентября. Предыдущим местом работы Тите была сборная Бразилии, которую он покинул в конце прошлого года после вылета с ЧМ-2022 в четвертьфинале от Хорватии.