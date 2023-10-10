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Бразилия
10 октября 2023, 10:05 |
248
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Бразилии возглавил Фламенго

Тите подписал контракт до декабря 2024 года

10 октября 2023, 10:05 |
248
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер сборной Бразилии возглавил Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Тите

«Фламенго» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Тите. Контракт с 62-летним бразильским специалистом рассчитан до конца календарного 2024 года.

В тренерский штаб Тите войдут ассистенты Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, тренер по физподготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.

На посту главного тренера «Фламенго» Тите заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен в конце сентября. Предыдущим местом работы Тите была сборная Бразилии, которую он покинул в конце прошлого года после вылета с ЧМ-2022 в четвертьфинале от Хорватии.

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Фламенго Тите
Источник ФК Фламенго
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