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  4. Бекхэм может вернуться в Манчестер Юнайтед в роли амбассадора
Англия
10 октября 2023, 09:22 |
267
0

Бекхэм может вернуться в Манчестер Юнайтед в роли амбассадора

Это случится, если клуб приобретет шейх Джасим бин Хамад Аль Тани

10 октября 2023, 09:22 |
267
0
Бекхэм может вернуться в Манчестер Юнайтед в роли амбассадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может вернуться в клуб в роли амбассадора. Это случится в том случае, если новым владельцем «Красных дьяволов» станет катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Ранее Бекхэм уже был послом чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре.

Напомним, Бекхэм является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «Красных дьяволов» он играл с 1992 по 2003 года. 48-летний англичанин является владельцем клуб МЛС «Интер Майами», за который выступают Сергей Кривцов и Лионель Месси.

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Дэвид Бекхэм Манчестер Юнайтед
Источник talkSPORT
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