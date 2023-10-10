Бекхэм может вернуться в Манчестер Юнайтед в роли амбассадора

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может вернуться в клуб в роли амбассадора. Это случится в том случае, если новым владельцем «Красных дьяволов» станет катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Ранее Бекхэм уже был послом чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре.

Напомним, Бекхэм является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «Красных дьяволов» он играл с 1992 по 2003 года. 48-летний англичанин является владельцем клуб МЛС «Интер Майами», за который выступают Сергей Кривцов и Лионель Месси.