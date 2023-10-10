Гальярдо отказался возглавить Севилью
Клуб продолжает поиски нового тренера
Сейчас «Севилья» занимается поисками нового главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара. По информации инсайдера Николо Скиры, испанский клуб приглашал Марсело Гальярдо, однако 47-летний аргентинец предложение «Севильи» отклонил.
Гальярдо был уволен из «Ривер Плейта» в декабре прошлого года. Он работал с клубом с 2014 года и дважды приводил команду к победе в Копа Либертадорес.
Для «Севильи» двумя основными кандидатурами являются экс-тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль и Хави Грасия, последним местом работы которого был «Лидс».
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