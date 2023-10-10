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Испания
10 октября 2023, 08:44 |
113
0

Гальярдо отказался возглавить Севилью

Клуб продолжает поиски нового тренера

10 октября 2023, 08:44 |
113
0
Гальярдо отказался возглавить Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Сейчас «Севилья» занимается поисками нового главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара. По информации инсайдера Николо Скиры, испанский клуб приглашал Марсело Гальярдо, однако 47-летний аргентинец предложение «Севильи» отклонил.

Гальярдо был уволен из «Ривер Плейта» в декабре прошлого года. Он работал с клубом с 2014 года и дважды приводил команду к победе в Копа Либертадорес.

Для «Севильи» двумя основными кандидатурами являются экс-тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль и Хави Грасия, последним местом работы которого был «Лидс».

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Марсело Гальярдо Севилья Марселино Гарсия Тораль Хави Грасия
Источник Николо Скира
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