Гальярдо отказался возглавить Севилью

Сейчас «Севилья» занимается поисками нового главного тренера после увольнения Хосе Луиса Мендилибара. По информации инсайдера Николо Скиры, испанский клуб приглашал Марсело Гальярдо, однако 47-летний аргентинец предложение «Севильи» отклонил.

Гальярдо был уволен из «Ривер Плейта» в декабре прошлого года. Он работал с клубом с 2014 года и дважды приводил команду к победе в Копа Либертадорес.

Для «Севильи» двумя основными кандидатурами являются экс-тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль и Хави Грасия, последним местом работы которого был «Лидс».