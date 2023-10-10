Экс-тренер Челси может возглавить Наполи
Чемпионы Италии рассматривают кандидатуру Грэма Поттера
Положение главного тренера «Наполи» Руди Гарсии остается шатким, и вероятность его увольнения по-прежнему высока. Руководство чемпионов Италии уже прорабатывает возможные кандидатуры на замену французскому специалисту.
По информации английских СМИ, одним из кандидатов является Грэм Поттер. Он остается без работы с тех пор, как весной текущего года был уволен из «Челси».
Ранее сообщалось о том, что приоритетной кандидатурой для «Наполи» является Антонио Конте.
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