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Италия
10 октября 2023, 08:02 |
576
0

Экс-тренер Челси может возглавить Наполи

Чемпионы Италии рассматривают кандидатуру Грэма Поттера

10 октября 2023, 08:02 |
576
0
Экс-тренер Челси может возглавить Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Положение главного тренера «Наполи» Руди Гарсии остается шатким, и вероятность его увольнения по-прежнему высока. Руководство чемпионов Италии уже прорабатывает возможные кандидатуры на замену французскому специалисту.

По информации английских СМИ, одним из кандидатов является Грэм Поттер. Он остается без работы с тех пор, как весной текущего года был уволен из «Челси».

Ранее сообщалось о том, что приоритетной кандидатурой для «Наполи» является Антонио Конте.

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Источник Daily Mail
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