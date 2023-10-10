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10 октября 2023, 07:44 | Обновлено 10 октября 2023, 07:54
1810
0

Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки Хамас

Экс-футболист рассказал о случае с его родственниками

10 октября 2023, 07:44 | Обновлено 10 октября 2023, 07:54
1810
0
Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки Хамас
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосси Бенаюн

Бывший игрок «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала» Йосси Бенаюн рассказал о том, что его племянник убил трех представителей группировки Хамас во время их атаки на Израиль 7 октября.

Четвертый нападавший бросил в дом племянника Бенаюна гранату, начался пожал. Семье удалось скрыться от боевиков, израильские военные помогли им бежать. Во время атаки Бенаюс получил от племянника сообщение «Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас».

«Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.

У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою».

Ранее сообщалось о том, что в ходе атаки Хамас погиб израильский экс-футболист Лиор Асулин.

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Источник ynet
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