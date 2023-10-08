Бывший израильский футболист погиб в результате атаки Хамас
Лиору Асулину было 43 года
Израильский клуб «Хапоэль» Тель-Авив сообщил о гибели своего бывшего футболиста Лиора Асулина в результате вчерашней атаки «Хамас» на Израиль.
Лишь за день до гибели, 6 октября Асулин отпраздновал свой 43-й день рождения. Асулин присутствовал на музыкальном фестивале, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа.
Игровая карьера Асулина продолжалась с 1997 по 2017 годы. Он выступал на позиции форварда за ряд израильских клубов, среди которых были «Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Петах-Тиква, «Бейтар» Иерусалим и другие.
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