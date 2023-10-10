Дидье ДЕШАМ: «Мне не нравится идея проведения ЧМ в разных странах»

Главный тренер сборной Франции Дидье Лешам прокомментировал информацию о том, что ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а три стартовых игры состоятся на американском континенте.

«Кроме того, что это нюансы организации чемпионата мира в нескольких странах, все еще есть особенность проведения этих трех матчей на южноамериканском континенте. Я не знаю, какие команды будут задействованы в этих трех матчах, но это означает, что три американских команды проведут игру дома, что уже является преимуществом, а потом другим придется путешествовать, а потом снова переезжать...

Я не знаю, кто принимает решение, но я не скрою того факта, что мне нравятся вещи, которые намного последовательнее со спортивной и этической точки зрения», – сказал Дешам.

Напомним, ФИФА планирует провести чемпионат мира по футболу 2030 года в трех странах (Испания, Португалия и Марокко), а также разрешить трем странам из Южной Америки (Аргентине, Парагваю и Уругваю) первые матчи сыграть на своих стадионах в честь столетия турнира.