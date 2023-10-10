АРТЕТА: «Мартинелли две недели говорил, что сыграет с Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что его подопечный Габриэл Мартинелли очень хотел выйти сыграть против «Манчестер Сити», несмотря на травму. Напомним, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «канониров», победный гол забил как раз Мартинелли после выхода на замену.

«Мартинелли в течение нескольких недель говорил, что сыграет против «Сити». Все говорили ему, что это слишком рано, но за день до игры он сказал мне, что готов сыграть.

Троссард почувствовал что-то в своем подколенном сухожилии. Я повернулся, а Мартинелли уже был со своей формой в руках и сказал: «Босс, я готов играть». У него просто невероятный менталитет», – сказал Артета.

В матче 5 тура с «Эвертоном» Мартинелли получил повреждение, в результате чего выход против «Манчестер Сити» стал его первой игрой за месяц.