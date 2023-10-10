АРТЕТА: «Мартинелли две недели говорил, что сыграет с Сити»
Бразильский форвард очень хотел выйти на поле, невзирая на повреждение
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что его подопечный Габриэл Мартинелли очень хотел выйти сыграть против «Манчестер Сити», несмотря на травму. Напомним, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «канониров», победный гол забил как раз Мартинелли после выхода на замену.
«Мартинелли в течение нескольких недель говорил, что сыграет против «Сити». Все говорили ему, что это слишком рано, но за день до игры он сказал мне, что готов сыграть.
Троссард почувствовал что-то в своем подколенном сухожилии. Я повернулся, а Мартинелли уже был со своей формой в руках и сказал: «Босс, я готов играть». У него просто невероятный менталитет», – сказал Артета.
В матче 5 тура с «Эвертоном» Мартинелли получил повреждение, в результате чего выход против «Манчестер Сити» стал его первой игрой за месяц.
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