Виктор ВАЦКО: «Шахтер прошлым летом хотел вернуть Коваленко»

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что в прошлом году «Шахтер», котрый возглавлял тогда ИгорьЙовичевич, хотел вернуть в свой состав своего бывшего игрока Виктора Коваленко.

«Коваленко «Шахтер» хотел вернуть прошлым летом, тогда не договорились. А сейчас, по моему мнению, позиция центрального полузащитника в «Шахтере» закрыта лучше всего», – сказал Вацко в эфире своей программы «Вацко on air».

Виктор Коваленко перешел из «Шахтера» в «Аталанту» в 2021 году. За клуб из Бергамо хавбек сыграл несколько минут в одном матче, после чего был отправлен в аренду в «Специю». После вылета «Специи» из Серии А Коваленко выступает сейчас за «Эмполи».

В 2022 году «Шахтер» вернул в свою команду много своих воспитанников, поскольку команда понесла большие кадровые потери из-за российско-украинской войны. В частности, в донецкий клуб тогда вернулись Александр Зубков, Иван Петряк, чуть позже – Ярослав Ракицкий.