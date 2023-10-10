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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 04:05 | Обновлено 10 октября 2023, 04:11
36
0

Виктор ВАЦКО: «Шахтер прошлым летом хотел вернуть Коваленко»

«Горняки» намеревались вернуть полузащитника в свой состав

10 октября 2023, 04:05 | Обновлено 10 октября 2023, 04:11
36
0
Виктор ВАЦКО: «Шахтер прошлым летом хотел вернуть Коваленко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил, что в прошлом году «Шахтер», котрый возглавлял тогда ИгорьЙовичевич, хотел вернуть в свой состав своего бывшего игрока Виктора Коваленко.

«Коваленко «Шахтер» хотел вернуть прошлым летом, тогда не договорились. А сейчас, по моему мнению, позиция центрального полузащитника в «Шахтере» закрыта лучше всего», – сказал Вацко в эфире своей программы «Вацко on air».

Виктор Коваленко перешел из «Шахтера» в «Аталанту» в 2021 году. За клуб из Бергамо хавбек сыграл несколько минут в одном матче, после чего был отправлен в аренду в «Специю». После вылета «Специи» из Серии А Коваленко выступает сейчас за «Эмполи».

В 2022 году «Шахтер» вернул в свою команду много своих воспитанников, поскольку команда понесла большие кадровые потери из-за российско-украинской войны. В частности, в донецкий клуб тогда вернулись Александр Зубков, Иван Петряк, чуть позже – Ярослав Ракицкий.

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Виктор Коваленко Виктор Вацко Аталанта Шахтер Донецк Эмполи
Источник Вацко Live
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