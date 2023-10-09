Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИЛИППОВ: «Будет ложью, если скажу, что предложение Днепра-1 принял быстро»
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 23:11 | Обновлено 09 октября 2023, 23:21
180
1

ФИЛИППОВ: «Будет ложью, если скажу, что предложение Днепра-1 принял быстро»

Нападающий днепровской команды вспомнил свой переход

09 октября 2023, 23:11 | Обновлено 09 октября 2023, 23:21
180
1
ФИЛИППОВ: «Будет ложью, если скажу, что предложение Днепра-1 принял быстро»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Юрием Максимовым и рассказал про переход в коллектив.

– Предложение «Днепра-1» не вызвало удивления? Долго думали?
– Если скажу, что быстро принял решение, то это будет ложью. Потому что вы знаете, какая ситуация в стране, и надо было хорошо подумать над всеми моментами.

– Болельщики надеются, что вы замените Довбика. Чувствуете ответственность перед ними?
– Я чувствую ответственность перед всем клубом «Днепр-1», поэтому моя задача на каждой тренировке и игре отдавать всего себя и хорошо сделать свою работу.

– Как вам работается с Юрием Максимовым? Не было обиды, что он ставил в атаку центрального полузащитника Когута, флангового полузащитника Гуцуляка, а не вас?
– У нас у всех рабочие отношения и я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. Тренер – не враг себе, чтобы ставить людей, которые, по его мнению, не готовы к данной игре. Также добавлю, что ребята, – те, кто играл впереди, – выполняли требования наставника и провели хорошую работу. И Алексей, и Игорь. Пользуюсь случаем, хочу пожелать Игорю Когуту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

– Чем-то удивил тренерский подход Максимова?
– Юрий Вильевич просит нас как можно чаще и выше на половине поля соперника идти в отбор, играть в прессинге и создавать больше моментов. Он акцентирует внимание на том, что мы все хорошие футболисты, осталось немного добавить в агрессии и желании в борьбе.

Напомним, в минувший уикенд Филиппов стал автором одного гола в матче «Днепра-1» с «Вересом» (2:0). Этот гол стал для игрока первым в составе «Днепра-1».

По теме:
Ориховский близок к возвращению в строй Колоса
Став ЛЕМКИН: «Чувствуем солидарность украинского народа с Израилем»
Денис КУЗЫК: «На этот раз фарт был на нашей стороне»
Александр Филиппов Днепр-1 Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Верес чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие
Футбол | 09 октября 2023, 21:48 0
ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие
ФОТО. Под ливнем. Сборная Украины провела в Праге вечернее занятие

Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам с командами Северной Македонии и Мальты

«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
Футбол | 09 октября 2023, 08:10 10
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034
«Это миллиарды для ФИФА». Почти решено, кто проведет ЧМ-2034

Саудовская Аравия ждет свой шанс

Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Футбол | 09.10.2023, 10:49
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн
Футбол | 09.10.2023, 20:37
Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн
Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Футбол | 09.10.2023, 17:28
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
василь бруховський
Думаю що мав би дуже швидко прийняти. Кому ти ще потрібен?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 51
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 197
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 4
Бокс
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
08.10.2023, 01:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем