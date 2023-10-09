ФИЛИППОВ: «Будет ложью, если скажу, что предложение Днепра-1 принял быстро»

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Юрием Максимовым и рассказал про переход в коллектив.

– Предложение «Днепра-1» не вызвало удивления? Долго думали?

– Если скажу, что быстро принял решение, то это будет ложью. Потому что вы знаете, какая ситуация в стране, и надо было хорошо подумать над всеми моментами.

– Болельщики надеются, что вы замените Довбика. Чувствуете ответственность перед ними?

– Я чувствую ответственность перед всем клубом «Днепр-1», поэтому моя задача на каждой тренировке и игре отдавать всего себя и хорошо сделать свою работу.

– Как вам работается с Юрием Максимовым? Не было обиды, что он ставил в атаку центрального полузащитника Когута, флангового полузащитника Гуцуляка, а не вас?

– У нас у всех рабочие отношения и я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. Тренер – не враг себе, чтобы ставить людей, которые, по его мнению, не готовы к данной игре. Также добавлю, что ребята, – те, кто играл впереди, – выполняли требования наставника и провели хорошую работу. И Алексей, и Игорь. Пользуюсь случаем, хочу пожелать Игорю Когуту скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

– Чем-то удивил тренерский подход Максимова?

– Юрий Вильевич просит нас как можно чаще и выше на половине поля соперника идти в отбор, играть в прессинге и создавать больше моментов. Он акцентирует внимание на том, что мы все хорошие футболисты, осталось немного добавить в агрессии и желании в борьбе.

Напомним, в минувший уикенд Филиппов стал автором одного гола в матче «Днепра-1» с «Вересом» (2:0). Этот гол стал для игрока первым в составе «Днепра-1».