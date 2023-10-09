Месси сватают в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси может стать игроком клуба из чемпионата Саудовской Аравии.

Сообщается, что саудовцы могут арендовать аргентинца Месси до конца февраля 2024 года – старта нового сезона МЛС.

Напомним, «Интер Майами», уступив в последнем матче команде «Цинциннати» (0:1), лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф сезона. Так что у Месси будет длительный отдых, который представители чемпионата Саудовской Аравии хотят прервать.

Ранее стало известно, что «Барселона» не собирается арендовать Лионеля Месси.