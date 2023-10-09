Месси сватают в клуб из Саудовской Аравии
Аргентинец может отправиться в аренду
Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси может стать игроком клуба из чемпионата Саудовской Аравии.
Сообщается, что саудовцы могут арендовать аргентинца Месси до конца февраля 2024 года – старта нового сезона МЛС.
Напомним, «Интер Майами», уступив в последнем матче команде «Цинциннати» (0:1), лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф сезона. Так что у Месси будет длительный отдых, который представители чемпионата Саудовской Аравии хотят прервать.
Ранее стало известно, что «Барселона» не собирается арендовать Лионеля Месси.
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