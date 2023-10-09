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Молодежные турниры
09 октября 2023, 21:59 | Обновлено 09 октября 2023, 22:19
119
0

Билеты на матч молодежных сборных Украины и Англии раздаются бесплатно

Матч Евро-2025 U-21 состоится 16 октября в 19:30 в словацком Кошице

09 октября 2023, 21:59 | Обновлено 09 октября 2023, 22:19
119
0
Билеты на матч молодежных сборных Украины и Англии раздаются бесплатно
УАФ

Молодежная сборная Украины проведет 3-й поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 против команды Англии.

Отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше), возглавляемая испанцем Унаи Мельгосом, начала 12 сентября с победы в номинально домашнем матче, состоявшемся в словацком Попраде, над командой Северной Ирландии (1:0).

Также в группе F, кроме двух сборных, выступают Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Именно с последними сине-желтые должны встретиться в следующем поединке. Матч состоится 12 октября во втором по населению городе Люксембурга, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Третий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболова арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Билеты на матч – бесплатные, их можно получить на сайте KFA. Печатать тикеты перед входом на стадион необязательно, можно предоставить с телефона.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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