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Молодежные турниры
20 сентября 2023, 14:40 |
315
0

Стало известно, где Украина U-21 примет Англию

Поединок состоится в Кошице

20 сентября 2023, 14:40 |
315
0
Стало известно, где Украина U-21 примет Англию

В октябре молодежную сборную Украины U-21 ждут два матча отбора на Евро-2025: 12 октября на выезде против Люксембурга и 16 октября формально домашний матч против команды Англии.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ), матч против сборной Англии U-21 команда Унаи Мельгосы проведет в словацком Кошице на стадионе «Кошицка футболова арена». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, 12 сентября Украина U-21 стартовала в отборе на Евро-2025 с победы 1:0 над ровесниками из Северной Ирландии.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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