КАРАВАЕВ: «Даже такие сборные, как Мальта, поднимают свой уровень»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о ближайших соперниках и кадровых потерях сине-желтых:

«Если сейчас посмотреть на положение дел в мировом футболе, то почти все команды выравниваются. Конечно, есть топ-5 сборных, но все пытаются подтянуться к ним. Даже команды небольших стран, таких как Лихтенштейн, Люксембург или Мальта, поднимают свой уровень.

Их игроки выступают в чемпионатах более крупных стран, поэтому у них растет мастерство. Со всеми соперниками будет сложно, поэтому нужно на каждую игру настраиваться как на последнюю.

Даже, несмотря на потери Ярмоленко и Цыганкова, в сборной большая конкуренция. В хорошей форме, например, Александр Зубков. Приедет Назарий Русин, который может без проблем отыграть на любом фланге или острие атаки. Что касается меня, то я готов сыграть на любой позиции, где меня видит тренерский штаб.

Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят. В сборную приезжают все лучшие сейчас, наиболее подготовленные и с игровой практикой. Все они могут помочь команде. У нас сильный тренерский штаб, разбирающий каждую игру.

Нам показывают и наши матчи и матчи соперников. Готовимся тщательно и все понимаем. То есть теоретически и физически мы полностью готовы, а уже на футбольном поле должны продемонстрировать стопроцентную концентрацию, чтобы все получилось наилучшим образом и реализовались тренерские установки».