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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 21:00 | Обновлено 09 октября 2023, 21:04
192
0

Ориховский близок к возвращению в строй Колоса

Хавбек завершает восстановление

09 октября 2023, 21:00 | Обновлено 09 октября 2023, 21:04
192
0
Ориховский близок к возвращению в строй Колоса
ФК Колос Ковалевка. Павел Ориховский

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» во время паузы в чемпионате УПЛ ограничатся двухсторонкой, которая запланирована на конец этой недели.

По информации нашего источника, полузащитник ковалевцев Павел Ориховский, который был травмирован еще в поединке шестого тура с «Кривбассом» и следующие четыре матча пропустил, уже близок к возвращению в строй. Медперсонал клуба прилагает усилия, чтобы Ореховский смог помочь «Колосу» в поединке 11-го тура с «Александрией», который состоится 22 октября.

А вот летние новички «Колоса» - Андрей Тотовицкий и бразильский легионер Рангел - еще продолжают восстанавливаться после повреждений и их появление в расположении ковалевцев трудно спрогнозировать.

На сегодня футболисты «Колоса» занимают в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 12 очков.

Ранее стало известно, что экс-полузащитник «Колоса» Мамаду Данфа на правах свободного агента перешел в стан действующего чемпиона Косово «Балкани».

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инсайд Павел Ориховский Колос Ковалевка травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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