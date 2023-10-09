Ориховский близок к возвращению в строй Колоса
Хавбек завершает восстановление
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» во время паузы в чемпионате УПЛ ограничатся двухсторонкой, которая запланирована на конец этой недели.
По информации нашего источника, полузащитник ковалевцев Павел Ориховский, который был травмирован еще в поединке шестого тура с «Кривбассом» и следующие четыре матча пропустил, уже близок к возвращению в строй. Медперсонал клуба прилагает усилия, чтобы Ореховский смог помочь «Колосу» в поединке 11-го тура с «Александрией», который состоится 22 октября.
А вот летние новички «Колоса» - Андрей Тотовицкий и бразильский легионер Рангел - еще продолжают восстанавливаться после повреждений и их появление в расположении ковалевцев трудно спрогнозировать.
На сегодня футболисты «Колоса» занимают в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 12 очков.
Ранее стало известно, что экс-полузащитник «Колоса» Мамаду Данфа на правах свободного агента перешел в стан действующего чемпиона Косово «Балкани».
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