ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Колоса перешел в стан чемпиона Косово
Мамаду Данфа будет выступать за «Балкани»
22-летний экс-вингер «Колоса» Мамаду Данфа на правах свободного агента перешел в стан действующего чемпиона Косово «Балкани».
В феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, сенегалец покинул Украину и подписал двухлетнее соглашение с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.
Однако летом нынешнего года Данфа, сыграв 38 матчей (5 голов, 4 ассиста) за «Шкупи», покинул этот клуб и пребывал в статусе свободного агента.
Напомним, за «Колос» сенегалец провел 15 матчей (1 гол), пребывая на контракте в украинском клубе с марта 2020 года по февраль 2022-го.
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