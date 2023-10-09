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09 октября 2023, 09:49 |
295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Колоса перешел в стан чемпиона Косово

Мамаду Данфа будет выступать за «Балкани»

09 октября 2023, 09:49 |
295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Колоса перешел в стан чемпиона Косово
ФК Балкани. Мамаду Данфа

22-летний экс-вингер «Колоса» Мамаду Данфа на правах свободного агента перешел в стан действующего чемпиона Косово «Балкани».

В феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, сенегалец покинул Украину и подписал двухлетнее соглашение с клубом «Шкупи» из Северной Македонии.

Однако летом нынешнего года Данфа, сыграв 38 матчей (5 голов, 4 ассиста) за «Шкупи», покинул этот клуб и пребывал в статусе свободного агента.

Напомним, за «Колос» сенегалец провел 15 матчей (1 гол), пребывая на контракте в украинском клубе с марта 2020 года по февраль 2022-го.

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Мамаду Данфа Балкани Сува-Река Колос Ковалевка Шкупи трансферы
Источник ФК Балкани Сува-Река
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