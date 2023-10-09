Ювентус сократил зарплату Погба до минимума из-за проваленного допинг-теста

«Ювентус» сократил до минимума зарплату своего полузащитника Поля Погба. Теперь он будет получать 2 тысячи евро в месяц вместо 873 тысяч, которые он зарабатывал раньше.

Такое резкое сокращение зарплаты связано с тем, что Погба временно отстранен от соревнований из-за проваленного допинг-теста. Соответствующий пункт о сокращении зарплаты прописан в коллективном договоре с Итальянской ассоциацией футболистов.

Погба грозит полноценная дисквалификация на срок от двух до четырех лет. В случае, суд подтвердит вину футболиста, у «Ювентуса» будет право расторгнуть контракт с хавбеком.