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  4. Ювентус сократил зарплату Погба до минимума из-за проваленного допинг-теста
Италия
09 октября 2023, 17:47 |
177
0

Ювентус сократил зарплату Погба до минимума из-за проваленного допинг-теста

Хавбек получает лишь 2 тысячи евро в месяц

09 октября 2023, 17:47 |
177
0
Ювентус сократил зарплату Погба до минимума из-за проваленного допинг-теста
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Ювентус» сократил до минимума зарплату своего полузащитника Поля Погба. Теперь он будет получать 2 тысячи евро в месяц вместо 873 тысяч, которые он зарабатывал раньше.

Такое резкое сокращение зарплаты связано с тем, что Погба временно отстранен от соревнований из-за проваленного допинг-теста. Соответствующий пункт о сокращении зарплаты прописан в коллективном договоре с Итальянской ассоциацией футболистов.

Погба грозит полноценная дисквалификация на срок от двух до четырех лет. В случае, суд подтвердит вину футболиста, у «Ювентуса» будет право расторгнуть контракт с хавбеком.

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Источник Goal.com
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