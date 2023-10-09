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Чемпионат Франции
Ренн
08.10.2023 21:45 – FT 1 : 3
ПСЖ
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Франция
09 октября 2023, 17:17 | Обновлено 09 октября 2023, 18:03
368
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ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами

Игра завершилась со счетом 3:1, Килиан упустил супершанс

09 октября 2023, 17:17 | Обновлено 09 октября 2023, 18:03
368
0
ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами
Twitter

8 октября состоялся матч 8-го тура Лиги 1 между клубами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Голами за гостей отличились Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин). За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин).

На 86-й минуте лидер столичной команды Килиан Мбаппе имел супершанс отличиться. Форвард убежал от защитников и голкипера, однако оказавшись перед воротами, ударил мяч выше перекладины, не забив в пустые.

Лига 1. 8-й тур, 8 октября

Ренн – ПСЖ – 1:3

Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58

ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами

Видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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