ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами
Игра завершилась со счетом 3:1, Килиан упустил супершанс
8 октября состоялся матч 8-го тура Лиги 1 между клубами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.
Голами за гостей отличились Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин). За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин).
На 86-й минуте лидер столичной команды Килиан Мбаппе имел супершанс отличиться. Форвард убежал от защитников и голкипера, однако оказавшись перед воротами, ударил мяч выше перекладины, не забив в пустые.
Лига 1. 8-й тур, 8 октября
Ренн – ПСЖ – 1:3
Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58
ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами
@Castro1021 Mbappe huge miss pic.twitter.com/Qnv5gb4hJ2— HIM (@nexium_x) October 8, 2023
Видеообзор матча:
События матча
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