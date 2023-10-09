8 октября состоялся матч 8-го тура Лиги 1 между клубами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Голами за гостей отличились Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин). За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин).

На 86-й минуте лидер столичной команды Килиан Мбаппе имел супершанс отличиться. Форвард убежал от защитников и голкипера, однако оказавшись перед воротами, ударил мяч выше перекладины, не забив в пустые.

Лига 1. 8-й тур, 8 октября

Ренн – ПСЖ – 1:3

Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58

ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами

Видеообзор матча: