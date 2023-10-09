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Чемпионат Франции
Ренн
08.10.2023 21:45 – FT 1 : 3
ПСЖ
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Франция
09 октября 2023, 00:49 | Обновлено 09 октября 2023, 01:22
47
0

ПСЖ выиграл в гостях у Ренна и вернулся в топ-3 чемпионата Франции

У парижан голы забили Витинья, Ашраф Хакими и Рандаль Коло Муани

09 октября 2023, 00:49 | Обновлено 09 октября 2023, 01:22
47
0
ПСЖ выиграл в гостях у Ренна и вернулся в топ-3 чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 3:1.

У парижан голы забили Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин).

За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин), но большего хозяева поля достичь не сумели.

«ПСЖ» набрал 15 очков и вернулся в топ-3 Лиге 1. Впереди идут Монако (17) и Ницца (16).

Лига 1. 8-й тур, 8 октября

Ренн – ПСЖ – 1:3

Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58

Другие матчи дня

  • Марсель – Гавр – 3:0
  • Брест – Тулуза – 1:1
  • Лион – Лорьян – 3:3
  • Монпелье – Клермон – 4:2
  • Ланс – Лилль – 1:1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Витинья, 32 мин.

ГОЛ! 0:2. Хакими, 36 мин.

ГОЛ! 1:3. Коло Муани, 58 мин.

Марсель – Гавр – 3:0

Брест – Тулуза – 1:1

Лион – Лорьян – 3:3

Монпелье – Клермон – 4:2

Ланс – Лилль – 1:1

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Ренн - ПСЖ Ренн ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Витинья (ПСЖ) Ашраф Хакими Рандаль Коло Муани Амин Гуири
Источник Sport.ua
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