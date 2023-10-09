ПСЖ выиграл в гостях у Ренна и вернулся в топ-3 чемпионата Франции

В матче 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 3:1.

У парижан голы забили Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин).

За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин), но большего хозяева поля достичь не сумели.

«ПСЖ» набрал 15 очков и вернулся в топ-3 Лиге 1. Впереди идут Монако (17) и Ницца (16).

Лига 1. 8-й тур, 8 октября

Ренн – ПСЖ – 1:3

Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58

Другие матчи дня

Марсель – Гавр – 3:0

Брест – Тулуза – 1:1

Лион – Лорьян – 3:3

Монпелье – Клермон – 4:2

Ланс – Лилль – 1:1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Витинья, 32 мин.

ГОЛ! 0:2. Хакими, 36 мин.

ГОЛ! 1:3. Коло Муани, 58 мин.

Марсель – Гавр – 3:0

Брест – Тулуза – 1:1

Лион – Лорьян – 3:3

Монпелье – Клермон – 4:2

Ланс – Лилль – 1:1