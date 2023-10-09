ПСЖ выиграл в гостях у Ренна и вернулся в топ-3 чемпионата Франции
У парижан голы забили Витинья, Ашраф Хакими и Рандаль Коло Муани
В матче 8-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 3:1.
У парижан голы забили Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин).
За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин), но большего хозяева поля достичь не сумели.
«ПСЖ» набрал 15 очков и вернулся в топ-3 Лиге 1. Впереди идут Монако (17) и Ницца (16).
Лига 1. 8-й тур, 8 октября
Ренн – ПСЖ – 1:3
Голы: Гуири, 56 – Витинья, 32, Хакими, 36, Коло Муани, 58
Другие матчи дня
- Марсель – Гавр – 3:0
- Брест – Тулуза – 1:1
- Лион – Лорьян – 3:3
- Монпелье – Клермон – 4:2
- Ланс – Лилль – 1:1
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Витинья, 32 мин.
ГОЛ! 0:2. Хакими, 36 мин.
ГОЛ! 1:3. Коло Муани, 58 мин.
Марсель – Гавр – 3:0
Брест – Тулуза – 1:1
Лион – Лорьян – 3:3
Монпелье – Клермон – 4:2
Ланс – Лилль – 1:1
События матча
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