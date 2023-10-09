Он забивал в ворота Шахтера. Интер нацелился на форварда Порту

Миланский «Интер» планирует во время январского трансферного окна подписать форварда «Порту» Мехди Тареми. «Нерадзурри» надеются, что смогут подписать 31-летнего игрока сборной Ирана по сниженной цене, поскольку его контракт истекает летом 2024 года.

Трансферная стоимость Тареми оценивается в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Порту» во всех турнирах. Один из этих голов был забит в ворота «Шахтера» в первом туре Лиги чемпионов.

Летом Тареми был близок к переходу в «Милан».