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  4. Он забивал в ворота Шахтера. Интер нацелился на форварда Порту
Италия
09 октября 2023, 16:25 |
341
0

Он забивал в ворота Шахтера. Интер нацелился на форварда Порту

Мехди Тареми может сменить клуб в январе

09 октября 2023, 16:25 |
341
0
Он забивал в ворота Шахтера. Интер нацелился на форварда Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

Миланский «Интер» планирует во время январского трансферного окна подписать форварда «Порту» Мехди Тареми. «Нерадзурри» надеются, что смогут подписать 31-летнего игрока сборной Ирана по сниженной цене, поскольку его контракт истекает летом 2024 года.

Трансферная стоимость Тареми оценивается в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 11 матчах за «Порту» во всех турнирах. Один из этих голов был забит в ворота «Шахтера» в первом туре Лиги чемпионов.

Летом Тареми был близок к переходу в «Милан».

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Интер Милан Мехди Тареми Порту трансферы
Источник Sport Mediaset
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