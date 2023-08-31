Трансфер Тареми в Милане на грани срыва

«Милан» и «Порту» уже достигли между собой принципиальной договоренности по поводу трансфера форварда «Драконов» Мехди Тареми. Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Однако, по информации португальских СМИ, трансфер Тареми находится на грани срыва. Препятствием стал сам 31-летний иранец, чьи запросы по зарплате оказались слишком высокими для «Милана». Переговоры между сторонами продолжаются.

В прошлом сезоне на счету Тареми 31 гол и 14 ассистов в 51 матче за «Порту» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.