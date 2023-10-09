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  4. Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
ATP
09 октября 2023, 19:35 |
803
0

Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае

Карлос Алькарас в двух партиях выиграл у Дэна Эванса

09 октября 2023, 19:35 |
803
0
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 октября завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах выиграл у Дэна Эванса.

В 1/8 финала Мастерса Карлитос встретится с Григором Димитровым, который обыграл Карена Хачанова.

Неожиданно завершился поединок между Диего Шварцманом и Тейлором Фритцем. Аргентинец полностью провалил этот сезон, но сумел справиться с американцем в трех партиях, отыграв подачу на матч.

Себастьян Корда впервые обыграл представителя топ-5 рейтинга АТР, выиграв у Даниила Медведева.

Уго Умбер выиграл у Стефаноса Циципаса в трех сетах.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [18]
Николас Харри [22] – Диего Шварцман
Уго Умбер – Джей-Джей Вульф
Томми Пол [12] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть турнирной сетки

Каспер Рууд [12] – Фабиан Марожан
Хуберт Хуркач [16] – Чжан Чжичжэнь
Янник Синнер [6] – Бен Шелтон [19]
Франсиско Черундоло [20] – Себастьян Корда [26]

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Джей-Джей Вульф Чжан Чжичжэнь Карлос Алькарас (теннисист) Григор Димитров Николас Харри Диего Шварцман Уго Умбер Стефанос Циципас Дэн Эванс Томми Пол Андрей Рублев Каспер Рууд Фабиан Марожан Хуберт Хуркач Янник Синнер Бен Шелтон Франсиско Черундоло Себастьян Корда Даниил Медведев ATP Шанхай
Источник Sport.ua
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