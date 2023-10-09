Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Карлос Алькарас в двух партиях выиграл у Дэна Эванса
9 октября завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах выиграл у Дэна Эванса.
В 1/8 финала Мастерса Карлитос встретится с Григором Димитровым, который обыграл Карена Хачанова.
Неожиданно завершился поединок между Диего Шварцманом и Тейлором Фритцем. Аргентинец полностью провалил этот сезон, но сумел справиться с американцем в трех партиях, отыграв подачу на матч.
Себастьян Корда впервые обыграл представителя топ-5 рейтинга АТР, выиграв у Даниила Медведева.
Уго Умбер выиграл у Стефаноса Циципаса в трех сетах.
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [18]
Николас Харри [22] – Диего Шварцман
Уго Умбер – Джей-Джей Вульф
Томми Пол [12] – Андрей Рублев [5]
Нижняя часть турнирной сетки
Каспер Рууд [12] – Фабиан Марожан
Хуберт Хуркач [16] – Чжан Чжичжэнь
Янник Синнер [6] – Бен Шелтон [19]
Франсиско Черундоло [20] – Себастьян Корда [26]
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