Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае

9 октября завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах выиграл у Дэна Эванса.

В 1/8 финала Мастерса Карлитос встретится с Григором Димитровым, который обыграл Карена Хачанова.

Неожиданно завершился поединок между Диего Шварцманом и Тейлором Фритцем. Аргентинец полностью провалил этот сезон, но сумел справиться с американцем в трех партиях, отыграв подачу на матч.

Себастьян Корда впервые обыграл представителя топ-5 рейтинга АТР, выиграв у Даниила Медведева.

Уго Умбер выиграл у Стефаноса Циципаса в трех сетах.

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров [18]

Николас Харри [22] – Диего Шварцман

Уго Умбер – Джей-Джей Вульф

Томми Пол [12] – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть турнирной сетки

Каспер Рууд [12] – Фабиан Марожан

Хуберт Хуркач [16] – Чжан Чжичжэнь

Янник Синнер [6] – Бен Шелтон [19]

Франсиско Черундоло [20] – Себастьян Корда [26]