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  4. Уэйн Руни вскоре возглавит клуб Чемпионшипа
Англия
09 октября 2023, 16:10 |
182
0

Уэйн Руни вскоре возглавит клуб Чемпионшипа

«Бирмингем» уволил Джона Юстаса

09 октября 2023, 16:10 |
182
0
Уэйн Руни вскоре возглавит клуб Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Клуб английского Чемпионшипа «Бирмингем» официально объявил об увольнении с поста главного тренера Джона Юстаса. Он работал с командой в течение последних 15 месяцев.

По информации инсайдер Фабрицио Романо, у «Бирмингема» уже есть кандидатура на замену 43-летнему Юстасу. Речь идет о легендарном экс-форварде сборной Англии Уэйне Руни. Лишь вчера он покинул пост главного тренера клуба МЛС «Ди Си Юнайтед».

На данный момент «Бирмингем» идет шестым в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков в 11 матчах.

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Бирмингем Сити Чемпионшип Уэйн Руни отставка
Источник ФК Бирмингем Сити
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