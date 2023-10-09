Англия09 октября 2023, 16:10 |
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Уэйн Руни вскоре возглавит клуб Чемпионшипа
«Бирмингем» уволил Джона Юстаса
09 октября 2023, 16:10 |
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Клуб английского Чемпионшипа «Бирмингем» официально объявил об увольнении с поста главного тренера Джона Юстаса. Он работал с командой в течение последних 15 месяцев.
По информации инсайдер Фабрицио Романо, у «Бирмингема» уже есть кандидатура на замену 43-летнему Юстасу. Речь идет о легендарном экс-форварде сборной Англии Уэйне Руни. Лишь вчера он покинул пост главного тренера клуба МЛС «Ди Си Юнайтед».
На данный момент «Бирмингем» идет шестым в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков в 11 матчах.
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