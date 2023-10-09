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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 15:25 |
321
0

Шахтер проведет спарринг с командой УПЛ без игроков сборных

Команда Патрика Ван Леувена сыграет с «Рухом»

09 октября 2023, 15:25 |
321
0
Шахтер проведет спарринг с командой УПЛ без игроков сборных
ФК Шахтер

Как стало известно Sport.ua «Рух» и «Шахтер» договорились о проведении 15 октября во Львове спарринга во время паузы в чемпионате УПЛ.

По информации нашего источника, соперники не смогут задействовать оптимальные составы. В частности, у львовян будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины Виталий Роман, Илья Квасница, Роман Дидык, а также Фредди Плюман, который сыграет за сборную Гваделупы.

Зато главный тренер «Руха» Виталий Пономарев сможет рассчитывать на аргентинского легионера Альваренгу, который в ближайшие дни вернется в строй после травмы.

У «Горняков» в национальную сборную Украины были вызваны голкипер Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Ефим Конопля, полузащитники Тарас Степаненко, Егор Назарина, Александр Зубков, Георгий Судаков. Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса пригласил на сбор двух «горняков»: полузащитника Олега Очеретько и нападающего Богдана Вьюнника. Защитник «Шахтера» Иракли Азаров получил вызов в национальную сборную Грузии, а защитник «горняков» Новатус Мироши присоединился к национальной сборной Танзании.

Донецкий «Шахтер» расположился на третьей строчке, имея в своем активе 20 очков. Футболисты «Руха» занимают в чемпионате УПЛ четвертое место, набрав 16 очков.

Ранее защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский рассказал о том, что пока не планирует завершать карьеру.

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Шахтер Донецк Рух Львов контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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