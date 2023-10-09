Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров

В выходные прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко победил лидера

Арсенал дома минимально одолел «Манчестер Сити» – 1:0.

Решающий гол забил Габриэл Мартинелли в конце встречи. Бразильцу помог рикошет.

Александр Зинченко вышел в старте и был заменен на 75-й минуте. Игрок сборной Украины часто смещался с фланга в центр, где помогал при контроле мяча. Трижды пробил по воротам соперника, но два удара были заблокированы, а один получился неточным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко трижды пробивал по воротам МанСити

С выходом на замену свежего вингера «горожан» Жереми Доку украинцу стало тяжеловато в обороне. Благо, партнеры помогали страховать в противостоянии со свежим бельгийцем. Микель Артета решил не рисковать и заменил Александра.

«Арсенал» поднялся на второе место. «Канониры» уступают лидеру «Тоттенхэму» по дополнительным показателям.

Миколенко победил Забарного

«Эвертон» дома разгромил «Борнмут» – 3:0.

В первом тайме «ириски» забили дважды, а после перерыва довели дело до разгрома.

Виталий Миколенко отыграл весь матч. Украинский левый защитник принял участие в атаке, которая привела ко второму забитому голу. Миколенко сделал навесную передачу в штрафную «Борнмута». Вратарь гостей Нету выбил мяч кулаком, но надолго остался на газоне после столкновения с собственным защитником. Джек Харрисон из-за пределов штрафной забросил мяч в пустые ворота. В компенсированное к первому тайму время Миколенко сделал хороший прострел на Амаду Онана, но нападающий «Эвертона» с близкого расстояния не попал в ворота. В обороне у Виталия было очень мало работы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (№ 19) и Илья Забарный (№ 27)

Илья Забарный вышел в основе и провел на поле весь матч. Уже в начале матча украинский защитник при выходе из прессинга поскользнулся и потерял мяч, что привело к быстрой атаке, завершившейся голом. В простой ситуации у Ильи поехала опорная нога. Уже в компенсированное к первому тайму время проиграл верховую борьбу Доминику Калверту-Льюину, но «Борнмут» спасла перекладина. В конце игры мог забить гол престижа после углового, но «Эвертон» спас защитник, выбивший мяч после удара Забарного головой с линии ворот.

«Борнмут» опустился на предпоследнее место АПЛ. «Эвертон» поднялся на 16-ю строчку таблицы.

Мудрик вышел на замену

«Челси» в гостях разгромил «Бернли» – 4:1. Хозяева забили в первом тайме. Челси ответил четырьмя голами после перерыва.

Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных и вышел на последние 15 минут встречи, когда судьба поединка уже была решена. Команды уже доигрывали матч. Проявить себя было очень сложно. За отведенное время Мудрик совершил один быстрый рывок по левому флангу, но передача получилась неудачной.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» поднялся на 11-ю строчку АПЛ.



Жирона без Цыганкова

«Жирона» в гостях одержала тяжелую победу над «Кадисом» – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма. С 10-й минуты встречи «Кадис» играл в меньшинстве.

Артем Довбик вышел в старте и провел на поле 72 минуты. После чего привычно уступил место на поле Кристиану Стуани. К концу первого тайма Довбик в штрафной разобрался с двумя защитниками «Кадиса», а затем столкнулся с третьим. После просмотра ВАР-ассистенты не увидели пенальти. Эпизод оказался очень непростым. Удар по ноге украинского нападающего был, но рефери не решился поставить пенальти. Во втором тайме Довбик сыграл в стеночку с Савио, но бразилец не смог забить с удобной позиции.

Украинский нападающий особо не поразил. Выглядел оторванным от полузащиты. Мяча касался не так часто. Статистические порталы не оценили игру Артема и поставили ему низкие оценки.

Виктор Цыганков пропустил матч из-за травмы.

Каталонцы поднялись на вторую строчку Ла Лиги и отстают от лидера «Реала» на два очка.



Яремчук снова не поразил

«Валенсия» в гостях поделила очки в матче против «Мальорки» – 1:1.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. Хозяева забили в начале тайма, а гости – в конце.

Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и провел на поле 58 минут. За почти час игрового времени украинский нападающий не нанес ни одного удара по воротам соперника. Самым полезным действием был пас на ход для партнера в первом тайме, завершившийся опасным штрафным. Статистические порталы не оценили игру форварда сборной Украины. Роман получил одну из самых низких оценок за игру.

«Валенсия» с 11 очками находится на девятой строчке Ла Лиги.

Малиновский второй раз подряд вышел в старте

«Дженоа» минимально проиграл дома «Милану» – 0:1.

Судьбу поединка решил гол Кристиана Пулишича в самом конце игры. Последние минуты встречи ворота «Милана» защищал форвард Оливье Жиру, ставший в ворота после удаления голкипера Майка Меньяна.

Руслан Малиновский во втором матче вышел в стартовом составе «грифонов» и провел на поле 67 минут. В первом тайме был активным, а после перерыва физически подсел и был заменен.

В начале игры Малиновский сделал хороший разрезной пас на Хоана Васкеса, который упал в штрафной «Милана», но арбитр не назначил пенальти. Васкес откровенно рисовал пенальти. Руслан пытался забросить на Альберта Гудмундссона, но пас получился неточным. Навесная передача от украинца получилась совсем неудачной. Во втором тайме испортил опасную контратаку плохим пасом.

В обороне не все было хорошо у Малиновского. После неудачного выполнения стандарта чуть не обрезал свою команду. Заработал опасный штрафной у собственных ворот.

«Дженоа» с восемью очками находится на 15-м месте Серии А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский



Коваленко не помог победить

«Эмполи» дома сыграл вничью с «Удинезе» – 0:0.

У обеих команд были свои моменты, но подвела реализация. Несколько ближе к победе были хозяева.

Виктор Коваленко появился на 81-й минуте матча. Наставник «Эмполи» Аурелио Андреаццоли выпустил украинца, чтобы дожать соперника. Коваленко принял участие в двух атаках, завершившихся опасными ударами по воротам «Удинезе». В целом, выглядел довольно активно, но не хватало сыгранности с партнерами.

«Эмполи» с четырьмя очками находится в зоне вылета на 18-м месте.



Привычные запасные

«Брентфорд» в добавленное время проиграл в гостях «МЮ» – 1:2. Егор Ярмолюк наблюдал за матчем на «Олд Траффорд» со скамейки запасных.

«Реал» разгромил «Осасуну». Андрей Лунин привычно провел матч в запасе. После матча стало известно, что у украинского вратаря повреждение и он не приедет в сборную Украины.

«Страсбург» дома проиграл «Нанту» – 1:2. Эдуард Соболь в составе хозяев на поле так и не вышел.

Сергей ТИЩЕНКО