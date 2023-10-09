Экс-игрок сборной Франции завершил карьеру в 36 лет

Известный французский форвард Лоик Реми объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Его последним клубом в карьере стал «Брест», куда он перешел в феврале текущего года, но так и не сыграл ни одного матча.

Реми является воспитанником «Лиона», также играл за «Ниццу», «Марсель», «КПР», «Ньюкасл», «Челси», «Кристал Пэлас», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор» и «Адана Демирспор».

В период с 2009 по 2014 годы Реми провел 30 матчей и забил 7 голов в составе сборной Франции. Вместе с национальной командой принимал участие в чемпионате мира 2014 года, где сыграл в двух матчах, а французы дошли до четвертьфинала.