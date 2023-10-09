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  4. Экс-игрок сборной Франции завершил карьеру в 36 лет
Франция
09 октября 2023, 14:47 |
669
0

Экс-игрок сборной Франции завершил карьеру в 36 лет

Лоик Реми повесил бутсы на гвоздь

09 октября 2023, 14:47 |
669
0
Экс-игрок сборной Франции завершил карьеру в 36 лет
ФК Брест. Лоик Реми

Известный французский форвард Лоик Реми объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Его последним клубом в карьере стал «Брест», куда он перешел в феврале текущего года, но так и не сыграл ни одного матча.

Реми является воспитанником «Лиона», также играл за «Ниццу», «Марсель», «КПР», «Ньюкасл», «Челси», «Кристал Пэлас», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор» и «Адана Демирспор».

В период с 2009 по 2014 годы Реми провел 30 матчей и забил 7 голов в составе сборной Франции. Вместе с национальной командой принимал участие в чемпионате мира 2014 года, где сыграл в двух матчах, а французы дошли до четвертьфинала.

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Лоик Реми завершение карьеры
Источник Twitter
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