ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя
Лоик Реми стал игроком «Бреста», перейдя на правах свободного агента
Экс-форвард «Челси» и «Марселя» Лоик Реми подписал контракт с клубом французской Лиги 1 «Брест».
36-летний французский футболист переход в качестве свободного агента и подписал контракт до конца сезона. Он будет играть в команде из Бреста под номером 14.
Реми полгода был без клуба, покинув летом турецкий «Адана Демиспор» (2 матча, 0 голов в сезоне 2021/22).
За свою карьеру Лоик Реми также выступал за клубы: «Лион», «Ланс», «Ницца», «Марсель», «Куинз Парк Рейнджерс», «Ньюкасл», «Челси», «Кристал Пэлас», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор». В его активе 30 матчей и 7 забитых голов за сборную Франции.
Votre nouveau numéro 1⃣4⃣ !— Stade Brestois 29 (@SB29) February 6, 2023
✍ https://t.co/cJuAyuwHO6 pic.twitter.com/xEPRMxa4Ru
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