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Франция
06 февраля 2023, 22:05 | Обновлено 06 февраля 2023, 22:54
1013
1

ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя

Лоик Реми стал игроком «Бреста», перейдя на правах свободного агента

06 февраля 2023, 22:05 | Обновлено 06 февраля 2023, 22:54
1013
1
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя
ФК Брест. Лоик Реми

Экс-форвард «Челси» и «Марселя» Лоик Реми подписал контракт с клубом французской Лиги 1 «Брест».

36-летний французский футболист переход в качестве свободного агента и подписал контракт до конца сезона. Он будет играть в команде из Бреста под номером 14.

Реми полгода был без клуба, покинув летом турецкий «Адана Демиспор» (2 матча, 0 голов в сезоне 2021/22).

За свою карьеру Лоик Реми также выступал за клубы: «Лион», «Ланс», «Ницца», «Марсель», «Куинз Парк Рейнджерс», «Ньюкасл», «Челси», «Кристал Пэлас», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор». В его активе 30 матчей и 7 забитых голов за сборную Франции.

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Лоик Реми Брест (Франция) свободный агент трансферы Лиги 1 трансферы Челси Марсель Адана Демирспор
Источник ФК Брест
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TimurKhAI
А я думал, Дрогба возобновил карьеру 
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