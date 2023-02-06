ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб усилился экс-форвардом Челси и Марселя

Экс-форвард «Челси» и «Марселя» Лоик Реми подписал контракт с клубом французской Лиги 1 «Брест».

36-летний французский футболист переход в качестве свободного агента и подписал контракт до конца сезона. Он будет играть в команде из Бреста под номером 14.

Реми полгода был без клуба, покинув летом турецкий «Адана Демиспор» (2 матча, 0 голов в сезоне 2021/22).

За свою карьеру Лоик Реми также выступал за клубы: «Лион», «Ланс», «Ницца», «Марсель», «Куинз Парк Рейнджерс», «Ньюкасл», «Челси», «Кристал Пэлас», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор». В его активе 30 матчей и 7 забитых голов за сборную Франции.