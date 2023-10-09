МИЧЕЛ: «Жирона – конкурентоспособная команда»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победный матч своей команды в 9-м туре чемпионата Испании против «Кадиса» (1:0).

«Против «Кадиса» непросто играть, потому что это команда, которая не дает вам пространства, они очень хорошо защищаются и создавать моменты против них сложно. Но нам удалось найти свой момент и впервые нанести сопернику поражение на его поле в этом сезоне.

Мы приехали сюда с широко открытыми глазами, «Жирона» – конкурентоспособная команда. Международный перерыв положительно на нас повлияет, у команды есть игроки, которым нужно отдохнуть и набраться сил перед возобновлением чемпионата», – сказал Мичел.

После девяти сыгранных туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 22 очками в активе.

Как сообщалось ранее, тренер «Жироны» был признан лучшим наставником Ла Лиги в сентябре.