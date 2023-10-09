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Испания
09 октября 2023, 14:48 | Обновлено 09 октября 2023, 15:43
471
0

МИЧЕЛ: «Жирона – конкурентоспособная команда»

Наставник прокомментировал последнюю игру в чемпионате

09 октября 2023, 14:48 | Обновлено 09 октября 2023, 15:43
471
0
МИЧЕЛ: «Жирона – конкурентоспособная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победный матч своей команды в 9-м туре чемпионата Испании против «Кадиса» (1:0).

«Против «Кадиса» непросто играть, потому что это команда, которая не дает вам пространства, они очень хорошо защищаются и создавать моменты против них сложно. Но нам удалось найти свой момент и впервые нанести сопернику поражение на его поле в этом сезоне.

Мы приехали сюда с широко открытыми глазами, «Жирона» – конкурентоспособная команда. Международный перерыв положительно на нас повлияет, у команды есть игроки, которым нужно отдохнуть и набраться сил перед возобновлением чемпионата», – сказал Мичел.

После девяти сыгранных туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 22 очками в активе.

Как сообщалось ранее, тренер «Жироны» был признан лучшим наставником Ла Лиги в сентябре.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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