МИЧЕЛ: «Жирона – конкурентоспособная команда»
Наставник прокомментировал последнюю игру в чемпионате
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победный матч своей команды в 9-м туре чемпионата Испании против «Кадиса» (1:0).
«Против «Кадиса» непросто играть, потому что это команда, которая не дает вам пространства, они очень хорошо защищаются и создавать моменты против них сложно. Но нам удалось найти свой момент и впервые нанести сопернику поражение на его поле в этом сезоне.
Мы приехали сюда с широко открытыми глазами, «Жирона» – конкурентоспособная команда. Международный перерыв положительно на нас повлияет, у команды есть игроки, которым нужно отдохнуть и набраться сил перед возобновлением чемпионата», – сказал Мичел.
После девяти сыгранных туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 22 очками в активе.
Как сообщалось ранее, тренер «Жироны» был признан лучшим наставником Ла Лиги в сентябре.
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