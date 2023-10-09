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  4. Спас Мактоминей. Тен Хага могли уволить после матча с Брентфордом
Англия
09 октября 2023, 13:59 |
477
0

Спас Мактоминей. Тен Хага могли уволить после матча с Брентфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» находился на грани увольнения

09 октября 2023, 13:59 |
477
0
Спас Мактоминей. Тен Хага могли уволить после матча с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Манчестер Юнайтед» хотело уволить главного тренера команды Эрика тен Хага в случае поражения в игре 8-го тура Английской Премьер-лиги против «Брентфорда» (2:1), сообщает британское издание Daily Express.

«Манчестер Юнайтед» в первом тайме пропустил гол от «Брентфорда» и уступал в счете до компенсированного арбитром времени. Настоящим спасителем команды и, как оказалось, работы Тен Хага, стал вышедший на поле на 87-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей. На 90+3-й игрок сравнял счет, а на 90+7-й вырвал для «дьяволов» сверхважную победу.

Тем не менее, каждое поражение для Эрика тен Хага может стать последним, ведь команда идет на 10 месте в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

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Источник Daily Express
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