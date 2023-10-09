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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 12:59 | Обновлено 09 октября 2023, 13:13
262
0

Динамо весной 2024 года примет участие в международном турнире

Киевский клуб сыграет в Кубке Галлиани-2024

09 октября 2023, 12:59 | Обновлено 09 октября 2023, 13:13
262
0
Динамо весной 2024 года примет участие в международном турнире
ФК Динамо Киев.

Киевское «Динамо» примет участие в товарищеском турнире, который состоится с 29 марта по 1 апреля 2024 года в итальянском Порденоне.

Кроме киевлян, в Кубке Галлиани в 2024 году сыграет ряд итальянских клубов, среди которых «Болонья», «Верона», «Удинезе». «Динамо» планировало принять участие в этом турнире еще в прошлом году, но планам команды помешала война в Украине.

Как сообщалось ранее, «Динамо» поражением «Полесью» испортило себе выездной юбилей. Команда Мирчи Луческу провела семь матчей, набрала 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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