Поражение Динамо, два месяца Ротаня без победы, Кривбасс уже первый

В центральном поединке тура «Полесье» добыло волевую победу над «Динамо» и на время возглавило турнирную таблицу. Тем не менее, по потерянным очкам команда Луческу остается лидером пелотона. «Шахтер» свой поединок против «Зари» не играл: матч перенесен на позже. «Днепр-1» переиграл «Верес», что может свидетельствовать и постепенном «выздоровлении» вице-чемпиона.

Очередная потеря очков командой Ротаня: «Александрия» сыграла вничью с ЛНЗ. В еще одном принципиальном противостоянии дня «Кривбасс» победил «Черноморец» и взобрался на турнирную вершину.

Матч тура

В случае победы над «Динамо» команда Юрия Калитвинцева выходила на первое место. А вот в случае победы команды Мирчи Луческу над «Полесьем», киевляне бы по потерянным очкам очень серьезно оторвались от «Шахтера».

Когда в самом дебюте матча Буяльский забил гол, было ощущение, что гости в итоге не упустят победу. Даже когда Крушинский и сравнял счет. Буяльский снова отличился в начале второй половины игры, и снова что-то подсказывало, что «бело-синие» победят. Тем более, что хозяева остались в меньшинстве – был удален Морозко.

Но в который уже раз в нынешнем сезоне команда Луческу стала заложником своей ужасной игры в обороне. Будковский и Козак с интервалом в шесть минут забили два мяча и принесли «Полесью» итоговую победу.

Комбинация тура

Комбинация, приведшая к первому взятию ворот «Полесья» в игре против «Динамо», получилась на загляденье. Андриевский длинной и точной передачей с центра поля нашел в штрафной площади гостей Волошина, который протащил мяч почти к лицевой линии, откуда пятой отпасовал на Буяльского. Динамовскому капитану оставалось просто попасть в пустые ворота.

Джокер тура

Всего две минуты понадобились форварду «Полесья» Будковскому после того, как он вышел на замену в игре против «Динамо», отличиться. На 62-й минуте встречи Филипп поменял Ариэлсона, а на 64-й оставил автограф в воротах Бущана. Не без доли везения, но ведь для форварда важно, чтобы мяч оказался в воротах. А он там и оказался после удара Будковского.

ФК Полесье

Перенос тура

Один из центральных поединков тура – «Заря» – «Шахтер» – перенесен на более поздний срок. Инициатором смещения поединка выступил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который в личной беседе с представителями обоих клубов и УПЛ убедил пойти на такой шаг ради лучшей подготовки главной команды страны к важным поединкам отбора Евро-2024.

Автогол тура

Мяч, забитый защитником «Вереса» Вовченко в матче «Днепр-1» – «Верес», мог бы претендовать на гол тура. Если бы Семен забил не в свои, а в чужие ворота.

На 31-й минуте встречи после флангового прохода Адамюка и последующего прострела в центр штрафной площади, Вовченко, видимо, пытался выбить мяч подальше. Но вместо этого оборонец подсек футбольный снаряд, и тот по красивой траектории залетел в угол ворот Паста.

Цифра тура

Целых два месяца не выигрывает в чемпионате «Александрия». После того, как команда Ротаня снова не выиграла, в этот раз в игре с ЛНЗ, ее неутешительная серия составила восемь матчей без побед. Александрийцы занимают неутешительное 13-е место в таблице. Но Ротань в отставку все равно не торопится.

Засуха тура

«Колос» стал заложником ничейного синдрома. Ковалевская команда не может выиграть уже три матча подряд. И все эти поединки для команды Ярослава Вишняка заканчиваются одинаково – сухими 0:0. В этом раз «аграрии» расписали «нулевку» с «Ворсклой». Вроде бы и игра у «Колоса» есть, но мяч категорически отказывается залетать в чужие ворота.

«Кукуруза» тура

Весьма оригинально подвел итог матча с «Колосом» главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник: «То, что в концовке матча были длинные передачи и давление в нашей штрафной площади – ну, мои футболисты тоже выходят на поле не кукурузу охранять, а в футбол играть. Боролись, не проиграли, не пропустили – так что больше позитива, чем негатива».

Голкипер тура

После того, как на 80-й минуте матча «Оболонь» – «Металлист 1925» голкипер харьковчан Мозиль был удален с поля – выбежав далеко из ворот, он врезался коленом в соперника – место в воротах «25-х» занял полевой игрок – защитник Червак. Несмотря на существенное численное преимущество над соперником (в составе харьковчан был ранее удален и Курило), «Оболонь» не особо беспокоила новоиспеченного вратаря. Тем не менее, один раз Черваку пришлось вступить в игру, и он уверенно сыграл на выходе.

ФК Оболонь

Оправдание тура

В случае победы над аутсайдером – «Минаем» – «Рух» сравнивался бы по очкам с «Шахтером». Однако в невзрачном поединке команды расписали сухую ничью. Наставник львовян Виталий Пономарев так оправдал действия своей команды: «Когда соперник играет так, как сегодня «Минай», нам сложно преодолевать оборону. Хотя моменты были, но не реализовали их. «Минай» сыграл в тот футбол, который мы предполагали. Однако такая тактика также имеет право на жизнь. Они достигли своего, хотя я и не знаю, какая у них задача была».

Пенальти тура

Единственный мяч в противостоянии «Кривбасса» и «Черноморца» был забит с пенальти. Весьма сомнительного пенальти, кстати. Тем не менее, удар Приходько с «точки» был точным. И вместе с тремя очками «Кривбасс» добыл и первую строчку в турнирной таблице. Впервые в сезоне.

Символическая сборная тура