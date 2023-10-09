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Украина. Первая лига
09 октября 2023, 11:48 |
356
0

Лидеры тернопольской Нивы близки к возвращению в строй

Перед игрой с одноклубниками из Бузовой в Тернополе рассчитывают получить подкрепление

09 октября 2023, 11:48 |
356
0
Лидеры тернопольской Нивы близки к возвращению в строй
ФК Нива Тернополь. Максим Демчук

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Максим Демчук, пропустивший последние два матча тернопольской «Нивы» из-за травмы, должен успеть восстановиться к домашней игре следующего тура Первой лиги.

В нынешнем сезоне 24-летний Демчук провел 9 матчей в чемпионате и 2 – в Кубке Украины, отметившись голевой передачей в поединке с «Буковиной» (1:0).

Также в ближайшее время в общую группу «Нивы» вернется атакующий полузащитник Арсентий Дорошенко. «Мы его ждем, нам его очень не хватает», – признался нашему корреспонденту после игры с «Прикарпатьем» и.о. главного тренера тернопольской команды Александр Стахив.

23-летний Дорошенко в 7 матчах текущего сезона Первой лиги сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 поединка в Кубке Украины. В последний раз выпускник академии «Днепра» играл за «Ниву» 16 сентября в выездном матче с «Хустом» (0:2).

После возвращения в строй Демчука и Дорошенко в тернопольском лазарете останутся только полузащитник Богдан Козак (единственный раз значился в матчевом протоколе еще в июле) и нападающий Даниил Вольский (дважды сыграл в августе, а в пятницу с «Прикарпатьем» его не было уже и в заявке).

После 11 туров Первой лиги «Нива» Тернополь с 12 очками занимает 6-е место в турнирной таблице группы А. 14 октября желто-зеленые сыграют дома с «Нивой» из Бузовой.

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Нива Тернополь Нива Бузовая Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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