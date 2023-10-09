Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
Три украинки – в топ-40
Обновленный рейтинг WTA показал прогресс Марты Костюк, которой удалось вернуться в топ-40 мирового тенниса. Сразу на 25 позиций улучшила свое положение Катарина Завацкая, занимающая теперь 169-ю строчку.
Катарине удалось выиграть титул ITF в Лиссабоне.
Что касается лидеров, то первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина (25-е место), но совсем рядом находится Ангелина Калинина (28-е место).
Что касается ситуации в рейтинге в целом, то в топ-10 изменений нет, а лидером остается Арина Соболенко.
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