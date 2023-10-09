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  4. Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
WTA
09 октября 2023, 11:25 |
264
0

Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой

Три украинки – в топ-40

09 октября 2023, 11:25 |
264
0
Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Обновленный рейтинг WTA показал прогресс Марты Костюк, которой удалось вернуться в топ-40 мирового тенниса. Сразу на 25 позиций улучшила свое положение Катарина Завацкая, занимающая теперь 169-ю строчку.

Катарине удалось выиграть титул ITF в Лиссабоне.

Что касается лидеров, то первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина (25-е место), но совсем рядом находится Ангелина Калинина (28-е место).

Что касается ситуации в рейтинге в целом, то в топ-10 изменений нет, а лидером остается Арина Соболенко.

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Источник Sport.ua
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