Рейтинг WTA. Костюк вернулась в топ-40, прогресс Завацкой

Обновленный рейтинг WTA показал прогресс Марты Костюк, которой удалось вернуться в топ-40 мирового тенниса. Сразу на 25 позиций улучшила свое положение Катарина Завацкая, занимающая теперь 169-ю строчку.

Катарине удалось выиграть титул ITF в Лиссабоне.

Что касается лидеров, то первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина (25-е место), но совсем рядом находится Ангелина Калинина (28-е место).

Что касается ситуации в рейтинге в целом, то в топ-10 изменений нет, а лидером остается Арина Соболенко.