Евгений ПАСТУХ: «Мы хорошо выглядели на поле и контролировали игру»

Полузащитник львовского «Руха» Евгений Пастух поделился впечатлениями о последнем матче 10-го тура УПЛ против «Миная» (0:0).

«Считаю, что мы хорошо смотрелись на поле и контролировали эту игру. Команда создала много моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать.

Мы разбирали игру «Миная» на теориях и столкнулись с тем, к чему готовились – они действовали вторым номером, играли от обороны. Закарпатцы несколько раз убегали в контратаки и имели какие-то возможности. Впрочем, «Рух» имел больше возможностей забить», – сказал Пастух.

После девяти сыгранных матчей «Рух» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ с 16 очками.