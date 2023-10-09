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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 10:12 | Обновлено 09 октября 2023, 11:14
92
0

Евгений ПАСТУХ: «Мы хорошо выглядели на поле и контролировали игру»

Полузащитник львовян поделился впечатлениями о последнем матче

09 октября 2023, 10:12 | Обновлено 09 октября 2023, 11:14
92
0
Евгений ПАСТУХ: «Мы хорошо выглядели на поле и контролировали игру»
ФК Рух. Евгений Пастух

Полузащитник львовского «Руха» Евгений Пастух поделился впечатлениями о последнем матче 10-го тура УПЛ против «Миная» (0:0).

«Считаю, что мы хорошо смотрелись на поле и контролировали эту игру. Команда создала много моментов, но, к сожалению, их не удалось реализовать.

Мы разбирали игру «Миная» на теориях и столкнулись с тем, к чему готовились – они действовали вторым номером, играли от обороны. Закарпатцы несколько раз убегали в контратаки и имели какие-то возможности. Впрочем, «Рух» имел больше возможностей забить», – сказал Пастух.

После девяти сыгранных матчей «Рух» занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ с 16 очками.

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Евгений Пастух (футболист) Минай Рух Львов Рух - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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