ВИДЕО. Без Ярмоленко и Цыганкова. Украина начала подготовку к матчам отбора

В воскресенье вечером сборная Украины прибыла в Прагу, где начнется подготовка к двум матчам отбора Евро-2024.

Наставник Сергей Ребров перед играми остался без ряда важных исполнителей. Травмы получили Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, а также не сможет рассчитывать на Андрея Лунина.

Украина сыграет против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).