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  4. ВИДЕО. Без Ярмоленко и Цыганкова. Украина начала подготовку к матчам отбора
Чемпионат Европы
09 октября 2023, 09:26 |
583
0

ВИДЕО. Без Ярмоленко и Цыганкова. Украина начала подготовку к матчам отбора

Команда прибыла в Чехию

09 октября 2023, 09:26 |
583
0
ВИДЕО. Без Ярмоленко и Цыганкова. Украина начала подготовку к матчам отбора
УАФ

В воскресенье вечером сборная Украины прибыла в Прагу, где начнется подготовка к двум матчам отбора Евро-2024.

Наставник Сергей Ребров перед играми остался без ряда важных исполнителей. Травмы получили Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, а также не сможет рассчитывать на Андрея Лунина.

Украина сыграет против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

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Источник Sport.ua
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