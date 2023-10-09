Чемпионат Европы09 октября 2023, 09:26 |
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ВИДЕО. Без Ярмоленко и Цыганкова. Украина начала подготовку к матчам отбора
Команда прибыла в Чехию
09 октября 2023, 09:26 |
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В воскресенье вечером сборная Украины прибыла в Прагу, где начнется подготовка к двум матчам отбора Евро-2024.
Наставник Сергей Ребров перед играми остался без ряда важных исполнителей. Травмы получили Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, а также не сможет рассчитывать на Андрея Лунина.
Украина сыграет против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).
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