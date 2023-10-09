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Германия
09 октября 2023, 05:22 | Обновлено 09 октября 2023, 05:23
14
0

Леон ГОРЕЦКА: «Мы реализовали многое из того, что планировали»

Полузащитник «Баварии» – о победе над «Фрайбургом»

09 октября 2023, 05:22 | Обновлено 09 октября 2023, 05:23
14
0
Леон ГОРЕЦКА: «Мы реализовали многое из того, что планировали»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу мюнхенцев в матче против «Фрайбурга» (3:0).

«Это было хорошее выступление с нашей стороны. Мы реализовали многое из того, что планировали. С самого начала мы показали, что не хотим ничего терять. Мы были чрезвычайно хороши в контрпрессинге, а это означало, что мы хорошо владели мячом в первом тайме и ограничивали соперника на его половине поля. Сегодня на поле я чувствовал себя великолепно. Вот почему мы очень счастливы сегодня».

После 7 туров «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Бундеслига Фрайбург Бавария чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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