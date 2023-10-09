Леон ГОРЕЦКА: «Мы реализовали многое из того, что планировали»
Полузащитник «Баварии» – о победе над «Фрайбургом»
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу мюнхенцев в матче против «Фрайбурга» (3:0).
«Это было хорошее выступление с нашей стороны. Мы реализовали многое из того, что планировали. С самого начала мы показали, что не хотим ничего терять. Мы были чрезвычайно хороши в контрпрессинге, а это означало, что мы хорошо владели мячом в первом тайме и ограничивали соперника на его половине поля. Сегодня на поле я чувствовал себя великолепно. Вот почему мы очень счастливы сегодня».
После 7 туров «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд
«Фиалки» с 17 очками поднялись в топ-4 чемпионата Италии