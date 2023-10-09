Леон ГОРЕЦКА: «Мы реализовали многое из того, что планировали»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу мюнхенцев в матче против «Фрайбурга» (3:0).

«Это было хорошее выступление с нашей стороны. Мы реализовали многое из того, что планировали. С самого начала мы показали, что не хотим ничего терять. Мы были чрезвычайно хороши в контрпрессинге, а это означало, что мы хорошо владели мячом в первом тайме и ограничивали соперника на его половине поля. Сегодня на поле я чувствовал себя великолепно. Вот почему мы очень счастливы сегодня».

После 7 туров «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги.